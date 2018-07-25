Меню
Технологии
YouTube расширит возможности блогеров и зрителей новым разделом
Спорт
Теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    YouTube расширит возможности блогеров и зрителей новым разделом

      /  Обновлено: 
    234

    YouTube расширит возможности блогеров и зрителей новым разделом

    Москва, 25 июля. YouTube тестирует новый раздел «Исследование» в мобильной версии. Как пишет издание CNet со ссылкой на представителя компании, кнопка раздела появится на нижней панели домашней страницы приложения.

    Отмечается, что раздел создан для поиска новых каналов. Как уточнили в компании, программа подберет для пользователя видео, которое могло бы быть для него интересным. Специальные алгоритмы сделают это, исходя из историй просмотров юзера. Как считают в YouTube, нововведение должно помочь блогерам и зрителям.

    Одни смогут собрать разнообразный контент по темам, у других – появятся дополнительные шансы собрать аудиторию. В компании считают, что раздел расширит возможности пользователей.

    Напомним, ранее YouTube ограничил доступ к аккаунту Федерального агентства новостей на своем сайте. При попытке получить доступ сообщалось, что страница была заблокирована. Ситуация может быть связана с блокировкой аккаунтов дочернего проекта ФАН — агентства USA Really, которое подвергается цензуре в США.

    YouTube расширит возможности блогеров и зрителей новым разделом

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.