YouTube расширит возможности блогеров и зрителей новым разделом

Москва, 25 июля. YouTube тестирует новый раздел «Исследование» в мобильной версии. Как пишет издание CNet со ссылкой на представителя компании, кнопка раздела появится на нижней панели домашней страницы приложения.

Отмечается, что раздел создан для поиска новых каналов. Как уточнили в компании, программа подберет для пользователя видео, которое могло бы быть для него интересным. Специальные алгоритмы сделают это, исходя из историй просмотров юзера. Как считают в YouTube, нововведение должно помочь блогерам и зрителям.

Одни смогут собрать разнообразный контент по темам, у других – появятся дополнительные шансы собрать аудиторию. В компании считают, что раздел расширит возможности пользователей.

Напомним, ранее YouTube ограничил доступ к аккаунту Федерального агентства новостей на своем сайте. При попытке получить доступ сообщалось, что страница была заблокирована. Ситуация может быть связана с блокировкой аккаунтов дочернего проекта ФАН — агентства USA Really, которое подвергается цензуре в США.