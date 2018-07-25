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Эксперты МВФ: рубль должен стоить больше | 25 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Эксперты МВФ: рубль должен стоить больше | 25 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Сирию 34 тонны гуманитарной помощи. В сирийских школах продлили учебный год. На Украине за неделю корью заболели 900 человек. Эксперты МВФ считают, что рубль должен стоить на 5% больше.
    8:31 25 Июля 2018
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    Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Сирию 34 тонны гуманитарной помощи

    Эксперты МВФ: рубль должен стоить больше | 25 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Российский Ил-76 доставил в Сирию 34 тонны гуманитарной помощи. Специальный борт МЧС совершил посадку на авиабазе «Хмеймим». Жителям Сирийской арабской республики направили продукты питания и медицинские препараты. Доставленное продовольствие и медикаменты при содействии российского Центра примирения враждующих сторон и Арабского красного полумесяца будет передано нуждающимся: беженцам, возвращающимся в освобожденные населенные пункты, в том числе и в труднодоступных районах Сирии.

    В сирийских школах продлили учебный год

    Эксперты МВФ: рубль должен стоить больше | 25 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Меж тем в сирийских школах продлили учебный год, чтобы дети успели полностью пройти программу. Как рассказали представители учебных заведений Думы, когда здесь находились боевики, школа не работала, и многие дети сильно отстали по программе. Сейчас, когда город освободили, государство приняло решение продлить учебный год специально для таких детей, прервавших обучение из-за вооруженного конфликта. Сейчас во многих учебных заведениях не хватает учебников и это усложняет образовательный процесс, отмечают учителя, однако ученики все равно занимаются охотно.

    На Украине за неделю корью заболели 900 человек

    Эксперты МВФ: рубль должен стоить больше | 25 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Почти 900 жителей Украины заболели корью за последнюю неделю, половина из них – дети. А с начала года количество инфицированных в стране превысило 26 тысяч человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения «незалежной». Возможная вспышка вируса была спрогнозирована еще на прошлой неделе, однако предупредить распространение заболевания на Украине не успели. Известно, что в течение года от осложнений после кори умерли 13 человек.

    Эксперты МВФ считают, что рубль должен стоить на 5% больше

    Эксперты МВФ: рубль должен стоить больше | 25 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Российская валюта недооценена. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда. По мнению специалистов МВФ рубль на мировом финансовом поле должен стоить как минимум на 5% дороже. В то же время курс доллара завышен, в среднем на 8-16 процентов. В годовом докладе МВФ о внешней сбалансированности сказано, что причиной дисбаланса стали геополитическая напряженность и расширение антироссийских санкций США, которое затронуло добывающую отрасль и крупных производителей.
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