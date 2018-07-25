Эксперты МВФ: рубль должен стоить больше | 25 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Сирию 34 тонны гуманитарной помощи Российский Ил-76 доставил в Сирию 34 тонны гуманитарной помощи. Специальный борт МЧС совершил посадку на авиабазе «Хмеймим». Жителям Сирийской арабской республики направили продукты питания и медицинские препараты. Доставленное продовольствие и медикаменты при содействии российского Центра примирения враждующих сторон и Арабского красного полумесяца будет передано нуждающимся: беженцам, возвращающимся в освобожденные населенные пункты, в том числе и в труднодоступных районах Сирии.

В сирийских школах продлили учебный год Меж тем в сирийских школах продлили учебный год, чтобы дети успели полностью пройти программу. Как рассказали представители учебных заведений Думы, когда здесь находились боевики, школа не работала, и многие дети сильно отстали по программе. Сейчас, когда город освободили, государство приняло решение продлить учебный год специально для таких детей, прервавших обучение из-за вооруженного конфликта. Сейчас во многих учебных заведениях не хватает учебников и это усложняет образовательный процесс, отмечают учителя, однако ученики все равно занимаются охотно.

На Украине за неделю корью заболели 900 человек Почти 900 жителей Украины заболели корью за последнюю неделю, половина из них – дети. А с начала года количество инфицированных в стране превысило 26 тысяч человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения «незалежной». Возможная вспышка вируса была спрогнозирована еще на прошлой неделе, однако предупредить распространение заболевания на Украине не успели. Известно, что в течение года от осложнений после кори умерли 13 человек.