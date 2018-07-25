Меню
Весь мир
Китайские археологи обнаружили 136 древних гробниц
Спорт
Теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Китайские археологи обнаружили 136 древних гробниц

    52

    Китайские археологи обнаружили 136 древних гробниц

    Пекин, 25 июля. В  провинции Шаньдун, что на востоке Китая, археологи обнаружили 136 гробниц времен правления династии Восточная Чжоу.

    Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на СМИ Поднебесной. Бесценная находка была сделана в окрестностях одной из небольших деревень на территории местного кладбища.

    Ученые работают на этом месте с осени прошлого года и за эти месяцы были обнаружены 100 небольших и 36 крупных гробниц времен до нашей эры. Из них археологи извлекли около 1000 самых разных артефактов.

    «Основываясь на размерах гробниц, расстановке и количестве погребальных объектов, можно сделать вывод, что крупные и средние гробницы принадлежат лицам высшего сословия, их национальность пока не установлена», — пояснила археолог Лю Яньчан.

    Как считают китайские исследователи, находки на месте раскопок помогут лучше понять формирование и развитие культуры в этом регионе Поднебесной.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.