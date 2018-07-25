Китайские археологи обнаружили 136 древних гробниц

Пекин, 25 июля. В провинции Шаньдун, что на востоке Китая, археологи обнаружили 136 гробниц времен правления династии Восточная Чжоу.

Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на СМИ Поднебесной. Бесценная находка была сделана в окрестностях одной из небольших деревень на территории местного кладбища.

Ученые работают на этом месте с осени прошлого года и за эти месяцы были обнаружены 100 небольших и 36 крупных гробниц времен до нашей эры. Из них археологи извлекли около 1000 самых разных артефактов.

«Основываясь на размерах гробниц, расстановке и количестве погребальных объектов, можно сделать вывод, что крупные и средние гробницы принадлежат лицам высшего сословия, их национальность пока не установлена», — пояснила археолог Лю Яньчан.

Как считают китайские исследователи, находки на месте раскопок помогут лучше понять формирование и развитие культуры в этом регионе Поднебесной.