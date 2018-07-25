Вылетевший из Новосибирска самолет пропал по пути в Томск

Новосибирск, 25 июля. Легкомоторный лайнер Cirrus, который вылетел из воздушной гавани «Северный», не прибыл в место назначения в заявленное время. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

Самолет следовал рейсом Новосибирск — Томск.

В ведомстве уточнили, что в среду, 25 июля, в 08.05 по местному времени (04.05 по московскому времени) поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел из новосибирского аэропорта «Северный», но не прибыл в воздушную гавань Томска в установленное время.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Новосибирска проводят проверку по факту исчезновения легкомоторного самолета.

Отмечается, что на борту лайнера, согласно предварительным данным, находился только пилот.

Кроме того, полиция устанавливает владельца самолета.