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Вылетевший из Новосибирска самолет пропал по пути в Томск
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    Вылетевший из Новосибирска самолет пропал по пути в Томск

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    Вылетевший из Новосибирска самолет пропал по пути в Томск

    Новосибирск, 25 июля. Легкомоторный лайнер Cirrus, который вылетел из воздушной гавани «Северный», не прибыл в место назначения в заявленное время. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

    Самолет следовал рейсом Новосибирск — Томск.

    В ведомстве уточнили, что в среду, 25 июля, в 08.05 по местному времени (04.05 по московскому времени) поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел из новосибирского аэропорта «Северный», но не прибыл в воздушную гавань Томска в установленное время.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Новосибирска проводят проверку по факту исчезновения легкомоторного самолета.

    Отмечается, что на борту лайнера, согласно предварительным данным, находился только пилот.

    Кроме того, полиция устанавливает владельца самолета.

    Автор: Дана Балан
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