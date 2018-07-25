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Украина
«Позволили одному дурачку заслужить значок» — националист раскритиковал Усика за бой в Москве
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    «Позволили одному дурачку заслужить значок» — националист раскритиковал Усика за бой в Москве

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    «Позволили одному дурачку заслужить значок» — националист раскритиковал Усика за бой в Москве

    Киев, 25 июля. Глава запрещенной в России организации УНА-УНСО1 Богдан Осинский назвал победившего в суперсерии WBSS украинского боксера Александра Усика «дурачком» за бой в Москве.

    По мнению украинского националиста, Россия «забрала» полстраны и обрекла Киев на национальное унижение. После этого украинскому боксеру позволили выйти на ринг в Москве, и он не отказался.

    «Позволили одному дурачку заслужить значок и заработать миллионы за то, что он 20 минут поскакал по рингу и набил морду другому дурачку в Москве», — написал Богдан Осинский на своей странице в Facebook.

    По мнению националиста, все довольные победой Усика, как и сам боксер, признали отсутствие войны между Россией и Украиной.

    Напомним, украинский боксер Александр Усик в финале Всемирной суперсерии (WBSS) победил решением судей российского бойца Мурата Гассиева. Таким образом Усик смог собрать чемпионские титулы по версиям WBO, WBC, WBA и IBF.

    Автор: Виталий Малясев
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