Донбасс: украинские силовики обстреляли Марьевку и Калиновку в ЛНР

Луганск, 25 июля. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что за сутки ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня. Они применили минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, а также стрелковое оружие. Под огонь киевских военных попали Марьевка и Калиновка.

Всего по территории ЛНР украинские силовики выпустили 20 снарядов. Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала введение нового режима перемирия с 1 июля из-за начала уборочных работ.

Напомним, за время конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда республики Донбасса объявили о своей независимости, не согласившись с государственным переворотом на Украине.