Меню
Новороссия
Донбасс: украинские силовики обстреляли Марьевку и Калиновку в ЛНР
Спорт
Теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: украинские силовики обстреляли Марьевку и Калиновку в ЛНР

    39

    Донбасс: украинские силовики обстреляли Марьевку и Калиновку в ЛНР

    Луганск, 25 июля. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    Отмечается, что за сутки ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня. Они применили минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, а также стрелковое оружие. Под огонь киевских военных попали Марьевка и Калиновка.

    Всего по территории ЛНР украинские силовики выпустили 20 снарядов. Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала введение нового режима перемирия с 1 июля из-за начала уборочных работ.

    Напомним, за время конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда республики Донбасса объявили о своей независимости, не согласившись с государственным переворотом на Украине.

    Донбасс: украинские силовики обстреляли Марьевку и Калиновку в ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.