МЧС зафиксировало нарушения в каждом пятом торговом комплексе в Красноярском крае
Красноярск, 25 июля. Министерство чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае зафиксировало нарушения требований пожарной безопасности на каждом пятом объекте с массовым пребыванием людей, в том числе торгово-развлекательных комплексах (ТРК). Об этом в среду заявил руководитель Главного управления ведомства по Красноярскому краю Евгений Вершинин.
Он сообщил, что в рамках проверок было выявлено свыше 5000 нарушений противопожарных требований.
«На каждом пятом объекте нарушаются правила пожарной безопасности, а на каждом десятом выявлены грубые нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей», — подчеркнул он в ходе совещания.
В общей сложности в регионе подлежат проверке свыше 1600 объектов с массовым пребыванием людей, на данном этапе проверено 1400 таких объектов.
Вершинин также обратил внимание на то, что в суды направлено 60 исков о временном прекращении работы объектов.
Как ранее сообщало агентство «URA.RU», начальника пожарной группы, первой прибывшей к сгоревшей в марте нынешнего года «Зимней вишне», задержали в Кемерово.