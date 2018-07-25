МЧС зафиксировало нарушения в каждом пятом торговом комплексе в Красноярском крае

Красноярск, 25 июля. Министерство чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае зафиксировало нарушения требований пожарной безопасности на каждом пятом объекте с массовым пребыванием людей, в том числе торгово-развлекательных комплексах (ТРК). Об этом в среду заявил руководитель Главного управления ведомства по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

Он сообщил, что в рамках проверок было выявлено свыше 5000 нарушений противопожарных требований.

«На каждом пятом объекте нарушаются правила пожарной безопасности, а на каждом десятом выявлены грубые нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей», — подчеркнул он в ходе совещания.

В общей сложности в регионе подлежат проверке свыше 1600 объектов с массовым пребыванием людей, на данном этапе проверено 1400 таких объектов.

Вершинин также обратил внимание на то, что в суды направлено 60 исков о временном прекращении работы объектов.

Как ранее сообщало агентство «URA.RU», начальника пожарной группы, первой прибывшей к сгоревшей в марте нынешнего года «Зимней вишне», задержали в Кемерово.