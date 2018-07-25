Израиль заявил, что поражен прекрасной организацией ЧМ-2018

Москва, 25 июля. Израильтяне поражены прекрасной организацией чемпионата мира по футболу в России и гостеприимством местных жителей.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на слова пресс-секретаря посольства Израиля в РФ Алекса Гандлера, Москва, по мнению израильтян, показала совершенно новый уровень проведения спортивных мероприятий. Дипломат также подчеркнул, что у российской сборной по футболу настоящий бойцовский дух.

Он также выразил надежду, что мундиаль в Катаре пройдет также успешно, и израильтяне не столкнуться с трудностями. В посольстве Израиля поблагодарили Россию за ЧМ-2018.

Ранее британские аналитики назвали ЧМ в России лучшим в истории. Об этом рассказал специалист по спортивной статистике Александр Дункан. Он отметил, что многие решающие голы были забиты на прошедшем в России мировом первенстве в дополнительное время — девять победных мячей были заброшены в сетку после 89-й минуты. Специалист подчеркнул, что забитые на последних секундах голы всегда остаются в памяти у болельщиков.