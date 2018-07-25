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ЧМ-2018
Израиль заявил, что поражен прекрасной организацией ЧМ-2018
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    Израиль заявил, что поражен прекрасной организацией ЧМ-2018

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    Израиль заявил, что поражен прекрасной организацией ЧМ-2018

    Москва, 25 июля. Израильтяне поражены прекрасной организацией чемпионата мира по футболу в России и гостеприимством местных жителей.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на слова пресс-секретаря посольства Израиля в РФ Алекса Гандлера, Москва, по мнению израильтян, показала совершенно новый уровень проведения спортивных мероприятий. Дипломат также подчеркнул, что у российской сборной по футболу настоящий бойцовский дух.

    Он также выразил надежду, что мундиаль в Катаре пройдет также успешно, и израильтяне не столкнуться с трудностями. В посольстве Израиля поблагодарили Россию за ЧМ-2018.

    Ранее британские аналитики назвали ЧМ в России лучшим в истории. Об этом рассказал специалист по спортивной статистике Александр Дункан. Он отметил, что многие решающие голы были забиты на прошедшем в России мировом первенстве в дополнительное время — девять победных мячей были заброшены в сетку после 89-й минуты. Специалист подчеркнул, что забитые на последних секундах голы всегда остаются в памяти у болельщиков.

    Израиль заявил, что поражен прекрасной организацией ЧМ-2018

    Автор: Алия Садыкова
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