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Единую систему радиохимического и биологического мониторинга создадут в России
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    Единую систему радиохимического и биологического мониторинга создадут в России

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    Единую систему радиохимического и биологического мониторинга создадут в России

    Москва, 25 июля. Российское министерство обороны разработает единую систему мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки.

    Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на свой источник в оборонном ведомстве. Ожидается, что создаваемая система позволит отслеживать в режиме онлайн все происшествия на территории России.

    Для разведки на местности будут использованы комплексы РХМ-8 и РХМ-9. Вся информация по закрытым каналам связи будет поступать в командный пункт войск радиационной, химической и биологической защиты.

    «Критически важно в едином центре собрать весь массив информации и быстро принять решение о тактике ликвидации последствий. Централизация необходима, так как придется задействовать все силы — и гражданские, и военные», — пояснил военный эксперт Олег Желтоножко.

    Добавим, что сейчас предприятия российского ОПК ведут работы по созданию единого комплекса, имеющего в комплекте как наземные, так и воздушные средства радиационной разведки.
     

    Автор: Константин Терехов
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