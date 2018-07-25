Единую систему радиохимического и биологического мониторинга создадут в России

Москва, 25 июля. Российское министерство обороны разработает единую систему мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на свой источник в оборонном ведомстве. Ожидается, что создаваемая система позволит отслеживать в режиме онлайн все происшествия на территории России.

Для разведки на местности будут использованы комплексы РХМ-8 и РХМ-9. Вся информация по закрытым каналам связи будет поступать в командный пункт войск радиационной, химической и биологической защиты.

«Критически важно в едином центре собрать весь массив информации и быстро принять решение о тактике ликвидации последствий. Централизация необходима, так как придется задействовать все силы — и гражданские, и военные», — пояснил военный эксперт Олег Желтоножко.

Добавим, что сейчас предприятия российского ОПК ведут работы по созданию единого комплекса, имеющего в комплекте как наземные, так и воздушные средства радиационной разведки.

