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Роспотребнадзор составил список советов, как спастись от жары и перегрева
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    Роспотребнадзор составил список советов, как спастись от жары и перегрева

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    Роспотребнадзор составил список советов, как спастись от жары и перегрева

    Москва, 25 июля. Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов и дал советы по профилактике перегрева. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

    Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что в ряде российских регионов зафиксирована аномальная жара, температуры при этом достигают рекордных отметок для данного периода.

    В ведомстве советуют ограничить пребывание на улице в период высокой температуры воздуха, а также снизить активность и нагрузки, потреблять здоровую и обогащенную витаминами пищу, в том числе фрукты и овощи. Необходимо также пить больше воды без газа, напомнили в ведомстве.

    Помимо этого, Роспотребнадзор советует в жаркую погоду надевать легкую натуральную одежду, шляпу или панаму и не забывать про солнцезащитные очки.

    Сотрудники ведомства рекомендуют ограничить поездки в городском транспорте, а также находиться в помещениях, оборудованных кондиционером.

    Автор: Дана Балан
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