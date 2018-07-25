Роспотребнадзор составил список советов, как спастись от жары и перегрева

Москва, 25 июля. Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов и дал советы по профилактике перегрева. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что в ряде российских регионов зафиксирована аномальная жара, температуры при этом достигают рекордных отметок для данного периода.

В ведомстве советуют ограничить пребывание на улице в период высокой температуры воздуха, а также снизить активность и нагрузки, потреблять здоровую и обогащенную витаминами пищу, в том числе фрукты и овощи. Необходимо также пить больше воды без газа, напомнили в ведомстве.

Помимо этого, Роспотребнадзор советует в жаркую погоду надевать легкую натуральную одежду, шляпу или панаму и не забывать про солнцезащитные очки.

Сотрудники ведомства рекомендуют ограничить поездки в городском транспорте, а также находиться в помещениях, оборудованных кондиционером.