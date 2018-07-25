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Медведев подписал указ о вручении премий им. Волкова за вклад в развитие театра
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    Медведев подписал указ о вручении премий им. Волкова за вклад в развитие театра

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    Медведев подписал указ о вручении премий им. Волкова за вклад в развитие театра

    Москва, 25 июля. Премии правительства РФ имени Федора Волкова достанутся Башкирскому театру драмы и Вологодскому театру кукол. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    В 2018 году премии за вклад в развитие театрального искусства получат Вологодский областной театр кукол «Теремок» и Башкирский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени Мажита Гафури. Также коллегия Минкультуры России присудила премию народной артистке Кабардино-Балкарской Республики, заслуженной артистке РСФСР Жакамуховой Куне Хажбаровне.

    Ранее портал Ура.ру сообщил, что на грани закрытия оказалась литературная премия «Русский Букер». По данным издания, из-за финансовых проблем организаторы решили, что в текущем году награда вручаться не будет.

    Автор: Виктор Мальцев
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