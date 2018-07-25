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«Светлый был человек, Саша»: россияне прощаются с актером из сериала «Счастливы вместе»
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    «Светлый был человек, Саша»: россияне прощаются с актером из сериала «Счастливы вместе»

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    «Светлый был человек, Саша»: россияне прощаются с актером из сериала «Счастливы вместе»

    Москва, 25 июля. Россияне в Сети прощаются с актером Государственного театра киноактера Александром Исаковым, который скончался в возрасте 39 лет.

    Ранее сообщалось, что артист умер от осложнений после перенесенной пневмонии. Исаков играл в таких постановках как «Волшебная туфелька Золушки», «Щелкунчик и Мышиный король», а также «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

    Телезрителям он известен прежде всего ролью в сериале «Счастливы вместе». Кроме того, он снимался в сериалах «Холостяки», «Атлантида», «Дежурный ангел» и другие.

    «Светлый был человек, Саша»: россияне прощаются с актером из сериала «Счастливы вместе»

    «Как непредсказуема жизнь… Казалось, совсем недавно мы были за одним этюдом вместе, внимали речам педагогов…и вот одним ранним утром в новостях…ушел. Пусть земля будет пухом. Светлый был человек, Саша.», — написали пользователи.

    «Бог забирает лучших», — добавили поклонники. «Совсем молодой, земля пухом», — написали другие.

    Автор: Алия Садыкова
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