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Экономика
Россияне стали больше рассчитываться за покупки безналом
Экономика
Россияне стали больше рассчитываться за покупки безналом
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    Россияне стали больше рассчитываться за покупки безналом

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    Россияне стали больше рассчитываться за покупки безналом

    Москва, 25 июля. Около 40% россиян предпочитают расплачиваться за покупки безналичным расчетом.

    Как сообщают «Известия», еще пять лет назад этот показатель был в восемь раз меньше. При этом в 2018-м треть граждан, которые практически отказались от наличности, при совершении платежей пользуются бесконтактным способом.

    Кроме того, в исследовании аналитического центра НАФИ говорится о том, что безналичными платежами чаще пользуются жители Москвы и Петербурга (49%), граждане в возрасте от 25 до 34 лет (52%), а также люди с высшим образованием (46%).

    Однако, как заявляет аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, Россия пока еще остается «страной кэша». К примеру,  в Старом Свете доля безналичных платежей в обороте сейчас превышает 70%. 

    При сохранении тенденции и стимулировании со стороны властей организаций и бизнеса в сфере розничной торговли Россия сможет догнать Еврозону в течение семи лет. При этом ожидается, что в 2020 году половина россиян уже будет оплачивать покупки безналом.

    Автор: Константин Терехов
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