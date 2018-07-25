Россияне стали больше рассчитываться за покупки безналом

Москва, 25 июля. Около 40% россиян предпочитают расплачиваться за покупки безналичным расчетом.

Как сообщают «Известия», еще пять лет назад этот показатель был в восемь раз меньше. При этом в 2018-м треть граждан, которые практически отказались от наличности, при совершении платежей пользуются бесконтактным способом.

Кроме того, в исследовании аналитического центра НАФИ говорится о том, что безналичными платежами чаще пользуются жители Москвы и Петербурга (49%), граждане в возрасте от 25 до 34 лет (52%), а также люди с высшим образованием (46%).

Однако, как заявляет аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, Россия пока еще остается «страной кэша». К примеру, в Старом Свете доля безналичных платежей в обороте сейчас превышает 70%.

При сохранении тенденции и стимулировании со стороны властей организаций и бизнеса в сфере розничной торговли Россия сможет догнать Еврозону в течение семи лет. При этом ожидается, что в 2020 году половина россиян уже будет оплачивать покупки безналом.