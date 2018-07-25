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Ученые рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья для здоровья
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    Ученые рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья для здоровья

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    Ученые рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья для здоровья

    Лондон, 25 июля. Диетологи из Соединенного Королевства составили перечень продуктов и блюд, употребление которых поможет человеку чувствовать себя комфортно и жить дольше. Удивительно, но в списке с рыбой и овощами оказались чипсы и шоколадное печенье. Об этом пишет издание Daily Mail.

    Как отметили британские эксперты, основная польза чипсов заключается в том, что они могут обеспечить большую часть дневной потребности человека в энергии. Однако чрезмерное потребление этого продукта не рекомендуется, пишут «Дни.ру».

    В указанных продуктах содержится огромное количество соли и жиров, которые очень трудно вывести из организма.

    Ученые рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья для здоровья

    Британские специалисты указали на то, что в бисквитном печенье имеется много бета-глюкана, который помогает держать под контролем уровень холестерина в крови, а также активизировать работу иммунитета во время недугов.

    Диетологи признали, что самая вредная пища для организма — это пицца, сосиски, хлеб и маргарин. Параллельно с этим консервированные овощи были признаны одними из самых полезных, сообщает «Ридус».

    Напомним, ранее китайские ученые установили, что употребление рыбы и морепродуктов позволяет увеличить продолжительность жизни.

    Автор: Дана Балан
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