Ученые рассказали о пользе чипсов и шоколадного печенья для здоровья

Лондон, 25 июля. Диетологи из Соединенного Королевства составили перечень продуктов и блюд, употребление которых поможет человеку чувствовать себя комфортно и жить дольше. Удивительно, но в списке с рыбой и овощами оказались чипсы и шоколадное печенье. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как отметили британские эксперты, основная польза чипсов заключается в том, что они могут обеспечить большую часть дневной потребности человека в энергии. Однако чрезмерное потребление этого продукта не рекомендуется, пишут «Дни.ру».

В указанных продуктах содержится огромное количество соли и жиров, которые очень трудно вывести из организма.

Британские специалисты указали на то, что в бисквитном печенье имеется много бета-глюкана, который помогает держать под контролем уровень холестерина в крови, а также активизировать работу иммунитета во время недугов.

Диетологи признали, что самая вредная пища для организма — это пицца, сосиски, хлеб и маргарин. Параллельно с этим консервированные овощи были признаны одними из самых полезных, сообщает «Ридус».

Напомним, ранее китайские ученые установили, что употребление рыбы и морепродуктов позволяет увеличить продолжительность жизни.