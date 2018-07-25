Музыкант в США плюнул в поклонницу пивом и спас ей жизнь

Вашингтон, 25 июля. Гитарист американской метал-группы Every Time I Die Джордан Бакли рассказал, как обрызгал фанатку пивом на концерте.

Как рассказал певец в Twitter, во время одного из концертов он обрызгал фанатов пивом. Это перевернуло жизнь девушки, стоявшей в первых рядах. Отмечается, что напиток попал девушке в глаз, который на следующий день не перестал болеть. Женщина обратилась к врачу. Медики диагностировали у нее начавшуюся опухоль мозга. Благодаря своевременному лечению, девушку удалось спасти.

Музыкант объяснил, что готовился к худшему, что ему придется защищаться в суде. При этом он был шокирован и добавил, что «поход на ваш концерт может спасти чью-то жизнь».

Ранее ученые назвали вызывающие рак продукты. Эксперты провели исследование, после которого смогли определить продукты, которые вызывают рак. Они отметили, что одним из самых опасных является красное переработанное мясо. Производители, чтобы увеличить срок его хранения и изменить вкусовые характеристики, добавляют в него нитраты и нитриты, которые являются канцерогенами.