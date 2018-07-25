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В Сети назвали цену Samsung Galaxy Note 9
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    В Сети назвали цену Samsung Galaxy Note 9

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    В Сети назвали цену Samsung Galaxy Note 9

    Москва, 25 июля. В Сети назвали цену смартфона Samsung Galaxy Note 9, она превысила тысячу евро.

    Стоимость двух версий новинки от Samsung для европейского рынка в соцсети Twitter назвал инсайдер Роланд Куанд. Базовая версия Galaxy Note 9 с хранилищем на 128 ГБ будет стоить около 1050 евро (78 тысяч рублей). Смартфон с более вместительной памятью на 512 ГБ будет на 200 евро дороже (около 92,5 тыс. рублей).

    Данные инсайдера отличаются от появившейся ранее в СМИ информации о том, что цены на новый Galaxy Note 9 будут начинаться от 990 евро.

    Роланд Куанд также назвал расцветки Samsung Galaxy Note 9. Базовая версия смартфона будет продаваться в черном, фиолетовом и синем цветах. Galaxy Note 9 с 512 ГБ будет доступен в черном и синем цветах.

    Автор: Виктор Мальцев
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