В Сети назвали цену Samsung Galaxy Note 9

Москва, 25 июля. В Сети назвали цену смартфона Samsung Galaxy Note 9, она превысила тысячу евро.

Стоимость двух версий новинки от Samsung для европейского рынка в соцсети Twitter назвал инсайдер Роланд Куанд. Базовая версия Galaxy Note 9 с хранилищем на 128 ГБ будет стоить около 1050 евро (78 тысяч рублей). Смартфон с более вместительной памятью на 512 ГБ будет на 200 евро дороже (около 92,5 тыс. рублей).

Данные инсайдера отличаются от появившейся ранее в СМИ информации о том, что цены на новый Galaxy Note 9 будут начинаться от 990 евро.

Роланд Куанд также назвал расцветки Samsung Galaxy Note 9. Базовая версия смартфона будет продаваться в черном, фиолетовом и синем цветах. Galaxy Note 9 с 512 ГБ будет доступен в черном и синем цветах.