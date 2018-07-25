Сибири угрожает китайский тайфун «Ампил»

Новосибирск, 25 июля. Красноярский и Забайкальские края, а также ряд районов Якутии и Магаданской области могут попасть под влияние китайского тайфуна «Ампил».

Как сообщает «Российская газета», в эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 128 метров в секунду. В выходные в Шанхае из-за него было эвакуировано около 200 тысяч человек.

Именно это тайфун уже оказывает влияние на погоду в Сибири. Он «питает» ливневые дожди за Уралом, которые уже привели к подтоплениям в ряде регионов. При этом конца непогоде не видно.

Сегодня и завтра сильные дожди и ливни пройдут в Хабаровском крае. В Приморском крае непогода ожидается в четверг, в тот же день на арктическом побережье Якутии будут осадки в виде мокрого снега.

В Москву же на неделе вернется летняя погода. Уже сегодня — до 26 градусов тепла, в четверг — до 27-ми. Максимума погода достигнет в субботу, когда воздух может прогреться до 32 градусов.