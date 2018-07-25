Меню
Россия
Сибири угрожает китайский тайфун «Ампил»
Экономика
Россияне стали больше рассчитываться за покупки безналом
Следующая новость
Загрузка...

    Сибири угрожает китайский тайфун «Ампил»

    47

    Сибири угрожает китайский тайфун «Ампил»

    Новосибирск, 25 июля. Красноярский и Забайкальские края, а также ряд районов Якутии и  Магаданской области могут попасть под влияние китайского тайфуна «Ампил».

    Как сообщает «Российская газета», в эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 128 метров в секунду. В выходные в Шанхае из-за него было эвакуировано около 200 тысяч человек.

    Именно это тайфун уже оказывает влияние на погоду в Сибири. Он «питает» ливневые дожди за Уралом, которые уже привели к подтоплениям в ряде регионов. При этом конца непогоде не видно.

    Сегодня и завтра сильные дожди и ливни пройдут в Хабаровском крае. В Приморском крае непогода ожидается в четверг, в тот же день на арктическом побережье Якутии будут осадки в виде мокрого снега.

    В Москву же на неделе вернется летняя погода. Уже сегодня — до 26 градусов тепла, в четверг — до 27-ми. Максимума погода достигнет в субботу, когда воздух может прогреться до 32 градусов.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.