Стали известны характеристики нового Hyundai Santa Fe для российского рынка

Москва, 25 июля. Новое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe на российском рынке представят автомобили с 7-местным салоном и тремя разными двигателями. Об этом говорится в Одобрении типа транспортного средства в открытой базе Росстандарта.

Кроссовер будут комплектовать бензиновым 2,4-литровым двигателем с многоточечным впрыском мощностью 171 л.с. и двигателем с непосредственным впрыском того же объема, мощностью 188 л.с. Также для российских автолюбителей будет доступен Santa Fe с дизельным двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 200 л.с. Кроссоверы будут поставлять с передним и полным приводом.

Новая версия Santa Fe отличается от предыдущей более длинной колесной базой. Поэтому на российском рынке появятся кроссоверы с 7-местным салоном. Презентация новинки от Hyundai состоится на Московском международном автосалоне 29 августа.

Santa Fe входит в число самых популярных автомобилей с дизельным двигателем в России, сообщил ранее портал «Ридус». По данным издания, за первый квартал текущего года в стране продали 946 кроссоверов от Hyundai.