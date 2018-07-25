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Стали известны характеристики нового Hyundai Santa Fe для российского рынка
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    Стали известны характеристики нового Hyundai Santa Fe для российского рынка

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    Стали известны характеристики нового Hyundai Santa Fe для российского рынка

    Москва, 25 июля. Новое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe на российском рынке представят автомобили с 7-местным салоном и тремя разными двигателями. Об этом говорится в Одобрении типа транспортного средства в открытой базе Росстандарта.

    Кроссовер будут комплектовать бензиновым 2,4-литровым двигателем с многоточечным впрыском мощностью 171 л.с. и двигателем с непосредственным впрыском того же объема, мощностью 188 л.с. Также для российских автолюбителей будет доступен Santa Fe с дизельным двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 200 л.с. Кроссоверы будут поставлять с передним и полным приводом.

    Новая версия Santa Fe отличается от предыдущей более длинной колесной базой. Поэтому на российском рынке появятся кроссоверы с 7-местным салоном. Презентация новинки от Hyundai состоится на Московском международном автосалоне 29 августа.

    Santa Fe входит в число самых популярных автомобилей с дизельным двигателем в России, сообщил ранее портал «Ридус». По данным издания, за первый квартал текущего года в стране продали 946 кроссоверов от Hyundai.

    Автор: Виталий Малясев
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