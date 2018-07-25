Бывший пресс-секретарь Трампа рассказал о худших моментах работы в Белом доме

Вашингтон, 25 июля. Бывший пресс-секретарь президента США Шон Спайсер в книге «Брифинг: политика, пресса и президент» рассказал о своих худших моментах во время работы в Белом доме.

По словам Спайсера, первым тяжелым моментом стал его первый же брифинг, прошедший вечером 20 января 2017 года, когда он заявил, что на инаугурацию Трампа пришло намного больше людей, чем на инаугурацию Обамы. Высказывание спровоцировало перепалку, которая перешла и на следующие брифинги.

«Мое первое появление в зале для пресс-брифингов задало неприятный прецедент — воинственная пресса, которой противостоит столь же воинственный пресс-секретарь», — сказал он.

Также он еще раз напомнил про свою самую известную ошибку, когда он сравнил сирийского лидера Башара Асада с Адольфом Гитлером и отметил, что даже последний не использовал газ против своего народа.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сравнил президента США Дональда Трампа с единорогом.