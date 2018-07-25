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ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии
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    ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

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    ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

    Нью-Йорк, 25 июля. В Организации Объединенных Наций следят за ситуацией вокруг самолета ВВС Сирии, сбитого Израилем.

    Как передает «Газета.ru», об этом заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик, отметив, что в ООН не знают о деталях проводимой военной операции.

    «На настоящий момент мы продолжаем следить за ситуацией», — сказал Дюжаррик.

    Накануне израильские ПВО сбили истребитель «Сухой» Су-22 военно-воздушных сил Сирии. Уже известно, что один из пилотов самолета погиб, о судьбе второго – ничего не сообщается.

    В Израиле утверждают, что сирийский самолет залетел в воздушное пространство еврейского государства. В Дамаске, в свою очередь, заявили, что бомбардировщик выполнял боевое задание и границу страны не пересекал.

    Автор: Константин Терехов
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