ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

Нью-Йорк, 25 июля. В Организации Объединенных Наций следят за ситуацией вокруг самолета ВВС Сирии, сбитого Израилем.

Как передает «Газета.ru», об этом заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик, отметив, что в ООН не знают о деталях проводимой военной операции.

«На настоящий момент мы продолжаем следить за ситуацией», — сказал Дюжаррик.

Накануне израильские ПВО сбили истребитель «Сухой» Су-22 военно-воздушных сил Сирии. Уже известно, что один из пилотов самолета погиб, о судьбе второго – ничего не сообщается.

В Израиле утверждают, что сирийский самолет залетел в воздушное пространство еврейского государства. В Дамаске, в свою очередь, заявили, что бомбардировщик выполнял боевое задание и границу страны не пересекал.