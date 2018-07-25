Депутаты из Словакии посетят Крым

Братислава, 25 июля. Шесть депутатов парламента Словакии в самое ближайшее время посетят Крым.

Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на СМИ Братиславы. В поездку на российский полуостров собираются спикер парламента, три депутата из правящей партии, представитель оппозиции и внефракционный народный избранник.

Уточняется, что словацкие парламентарии хотят побывать в Крыму с целью подготовить доклад, который касается законности проведения в 2014 году референдума и воссоединения с Россией.

В Киеве болезненно отреагировали на решение депутатов из Словакии, пригрозив им запретом на въезд на Украину. В ответ на это спикер парламента заявил, что не следует указывать политикам другой страны, куда им стоит ехать, а куда — нет.