Почти 900 человек заболели корью за последнюю неделю на Украине

Киев, 25 июля. За последнюю неделю корью заболели почти 900 жителей Украины, с начала года количество заболевших в стране превысило 26 тысяч человек, сообщает украинское министерство здравоохранения.

За неделю в стране заболели 882 человека, в том числе 413 детей. Количество вновь заболевших выросло по сравнению с предыдущей неделей на 3,1%. С начала текущего года на Украине заразились корью 26,6 тыс. человек, умерли от осложнений 13 человек, в том числе девять детей.

Ранее портал «Ридус» сообщал, что в украинском городе Черкассы из-за отравления неизвестным веществом несколько учеников одной из школ потеряли сознание во время школьной линейки. Многие дети пожаловались на головокружение и тошноту. В результате инцидента в больницу попали 53 ученика и два учителя, 11 пострадавших поместили в реанимацию.