Воронка глубиной 50 метров появилась в Нижегородской области

Нижний Новгород, 25 июля. Карстовая воронка глубиной 50 метров появилась на поле в Нижегородской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области сообщила, что днем во вторник в Шатковском районе на поле появился огромный провал диаметром около 32 метров. Сотрудники ведомства немедленно выехали на место происшествия.

«Провал произошел на поле, поблизости нет жилых домов, до ближайшего населенного пункта два километра. Погибших и пострадавших нет», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Отмечается, что вокруг воронки было выставлено ограждение, ситуацию держит на контроле региональное управление МЧС.

Ранее Газета.ру сообщала, что странная воронка диаметром в пять метров и глубиной два метра, появившаяся на известном пляже Лидо в Ницце, вызвала беспокойство местных жителей. По словам экспертов, причиной появления воронки стал обвал почвы, вызванный подземными водами.