В Белом доме пояснили слова Трампа о якобы вмешательстве РФ в выборы в США

Вашингтон, 25 июля. Представитель Белого дома пояснил слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы готовит вмешательство в парламентские выборы в США.

Как пишут «Известия», с заявлением на тему выступил Хоган Гидли, который подтвердил мнимую обеспокоенность американского президента в преддверии промежуточных выборов в конгресс США.

«Он говорит о постоянном вмешательстве в наши выборы, он считает, что это происходило. Он считает, что они будут вмешиваться на стороне демократов», — заявил буквально следующее представитель американской администрации.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США, отметив, что Москва попытается помочь Демократической партии на выборах.

При этом, понятное дело, по давно сложившейся на Западе традиции, каких-либо конкретных доказательств «вины» России приведено не было. Все ограничилось лишь записью в Twitter.

Как напоминает «Газета.ru», в прошлом году США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Правда, доказательной базы до сих пор так представлено не было.