Детский омбудсмен проведет работу с подростками, зарубившими котенка на Алтае

Москва, 25 июля. Детский омбудсмен Ольга Казанцева сообщила, что с несовершеннолетними живодерками, расчленившими котенка и выложившими видеозапись в Сеть, будет проведена индивидуальная работа.

По словам Казанцевой, ситуация находится на контроле аппарата уполномоченного при губернаторе Алтайского края.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято решение, говорится в материале РИА Новости. Также отмечается, что алтайская прокуратура начала проверку школы, в которой учится девушка.

Ранее Газета.ру сообщала, что жители Алтайского края начали сбор подписей на сайте change.org с требованием наказать 16-летнюю девушку, которая зарубила топором котенка.

Напомним, что школьница оказалась дочерью дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Виктора Штрауха.