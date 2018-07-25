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Детский омбудсмен проведет работу с подростками, зарубившими котенка на Алтае
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    Детский омбудсмен проведет работу с подростками, зарубившими котенка на Алтае

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    Детский омбудсмен проведет работу с подростками, зарубившими котенка на Алтае

    Москва, 25 июля. Детский омбудсмен Ольга Казанцева сообщила, что с несовершеннолетними живодерками, расчленившими котенка и выложившими видеозапись в Сеть, будет проведена индивидуальная работа.

    По словам Казанцевой, ситуация находится на контроле аппарата уполномоченного при губернаторе Алтайского края.

    В настоящее время компетентные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято решение, говорится в материале РИА Новости. Также отмечается, что алтайская прокуратура начала проверку школы, в которой учится девушка.

    Ранее Газета.ру сообщала, что жители Алтайского края начали сбор подписей на сайте change.org с требованием наказать 16-летнюю девушку, которая зарубила топором котенка.

    Напомним, что школьница оказалась дочерью дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Виктора Штрауха.

    Автор: Ирина Новикова
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