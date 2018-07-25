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Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии
Весь мир
Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии
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    Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии

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    Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии

    Батам (Индонезия), 25 июля. Малыш сразу с двумя лицами родился в индонезийском городе Батам.

    Как сообщают «Известия», у мальчика, родители которого дали имя Гилан Эндик  — одно тело, две руки и две ноги, но при этом два лица и два мозга, которые умещается в одной голове.

    Мама малыша пояснила, что во время беременности проходила несколько проверок, однако врачи, которые наблюдали за женщиной, не смогли обнаружить патологии, которая, к слову, встречается в одном из 250 тысяч случаев.

    При этом медики сейчас разводят руками и отмечают, что наличие еще одного лица и мозга несет угрозу малышу. Местные врачи ничем не могут помочь ребенку и советуют родителям обратиться в больницу в Джакарте.

    «Газета.ru» уточняет, что у родителей малыша нет средств на проведение операции, однако они намерены продолжать добиваться лечения. Врачи считают, что новорожденный вряд ли проживет долго.

    Автор: Константин Терехов
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