Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии

Батам (Индонезия), 25 июля. Малыш сразу с двумя лицами родился в индонезийском городе Батам.

Как сообщают «Известия», у мальчика, родители которого дали имя Гилан Эндик — одно тело, две руки и две ноги, но при этом два лица и два мозга, которые умещается в одной голове.

Мама малыша пояснила, что во время беременности проходила несколько проверок, однако врачи, которые наблюдали за женщиной, не смогли обнаружить патологии, которая, к слову, встречается в одном из 250 тысяч случаев.

При этом медики сейчас разводят руками и отмечают, что наличие еще одного лица и мозга несет угрозу малышу. Местные врачи ничем не могут помочь ребенку и советуют родителям обратиться в больницу в Джакарте.

«Газета.ru» уточняет, что у родителей малыша нет средств на проведение операции, однако они намерены продолжать добиваться лечения. Врачи считают, что новорожденный вряд ли проживет долго.