МВФ рассказал о недооцененности рубля и переоцененности доллара

Москва, 25 июля. Российская валюта недооценена на 5%, доллар переоценен на 8 — 16 процентов. Такие данные приводит в годовом докладе о внешней сбалансированности Международный валютный фонд (МВФ).

По мнению экспертов фонда, на курс рубля повлияла геополитическая напряженность. Основной причиной понижения курса российской валюты стало расширение антироссийских санкций США, которое затронуло добывающую отрасль и крупных производителей, сообщает со ссылкой на доклад МВФ РБК.

Также эксперты отметили, что американский доллар в 2017 году был переоценен на 8 — 16 процентов.

Ранее RT сообщила, что к вечеру 24 июля на Московской бирже значительно выросли курсы доллара и евро. Скачок начался около 19.10 по Москве. К 21.30 курс евро достиг 73,88 рубля, доллара — 63,28 рубля.