Стало известно, когда и где похоронят актера Александра Исакова

Москва, 25 июля. Стало известно, когда и где состоятся похороны скончавшегося в понедельник актера Александра Исакова.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала Наталья Тищенко. Прощание и отпевание пройдет на Митинском кладбище, что на шестом километре Пятницкого шоссе. Отпевание начнется в четверг 26 июля в полдвенадцатого дня.

Кроме того, в посте в социальной сети опубликованы реквизиты банковской карты матери актера, куда можно перевести денежные средства. Женщинам на кладбище необходимо взять косынку.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, причиной смерти 39-летнего Александра Исакова стали осложнения после перенесенной актером пневмонии.

Актер запомнился по работе в сериалах «Холостяки» и «Счастливы вместе», а также в проектах «Атлантида» и «Дежурный ангел». Театралы помнят Исакова по ролям в спектаклях «Щелкунчик и Мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

