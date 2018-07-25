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Стало известно, когда и где похоронят актера Александра Исакова
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    Стало известно, когда и где похоронят актера Александра Исакова

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    Стало известно, когда и где похоронят актера Александра Исакова

    Москва, 25 июля. Стало известно, когда и где состоятся похороны скончавшегося в понедельник актера Александра Исакова.

    Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала Наталья Тищенко. Прощание и отпевание пройдет на Митинском кладбище, что на шестом километре Пятницкого шоссе. Отпевание начнется в четверг 26 июля в полдвенадцатого дня. 

    Кроме того, в посте в социальной сети опубликованы реквизиты банковской карты матери актера, куда можно перевести денежные средства. Женщинам на кладбище необходимо взять косынку.

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, причиной смерти 39-летнего Александра Исакова стали осложнения после перенесенной актером пневмонии.

    Стало известно, когда и где похоронят актера Александра Исакова

    Актер запомнился по работе в сериалах «Холостяки» и «Счастливы вместе», а также в проектах «Атлантида» и «Дежурный ангел». Театралы помнят Исакова по ролям в спектаклях «Щелкунчик и Мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
     

    Автор: Константин Терехов
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