Экс-глава Минфина Украины предупредил о возможном обвале гривны

Киев, 25 июля. Бывший глава министерства финансов Украины Виктор Суслов предупредил, что в скором времени национальную украинскую валюту может ждать обвал.

Суслов заявил, что гривна уже начала падение и ситуация может существенно ухудшиться.

По словам бывшего министра, в настоящее время Украина втягивается в сложную ситуацию с бюджетом. Он отметил, что руководство страны заинтересовано в снижении курса гривны, так как это позволит немного увеличить бюджетные доходы.

«В принципе, правительство сейчас заинтересовано в снижении курса гривны, потому что это должно увеличить доходы бюджета, главным образом, от платежей с таможни. Можно предполагать, что падение курса гривны в условиях бюджетного кризиса продолжится, но тогда возникнут другие проблемы, будет инфляция и так далее», – пояснил специалист.

Одним из косвенных признаков, указывающих на грядущий обвал нацвалюты эк-глава финансового ведомства назвал начавшиеся задержки выплат пенсий. По его словам, они напрямую связаны с проблемами с наполнением бюджета Украины.

«Конечно причина невыплат в том, что пенсионный фонд своевременно не перевел деньги «Укрпочте» и не перевел деньги банкам, которые выплачивают пенсионерам деньги на карточки», —подчеркнул он, добавив, что подобная ситуация может продолжаться несколько дней, после чего пенсии могут быть все-таки выплачены в полном объеме.

«Примечательно то, что до сих пор задержек не было, а сейчас они возникают. Это свидетельствует о резком ухудшении ситуации с бюджетом», — отметил Суслов.

Он пояснил, что пока не располагает последними данными по исполнению бюджета, однако уже сейчас можно сказать, что существуют некоторые законодательные инициативы, в обязательном порядке приводящие к снижению доходов и бюджета.

Как пример недальновидной экономической политики действующего руководства Украины Суслов назвал изменение законодательства по акцизам.

Ранее Газета.ру сообщала, что директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что уровень бедности на Украине на данный момент выше, чем пять лет назад.