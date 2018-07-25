Трамп предложил ЕС отказаться от всех пошлин и барьеров

Вашингтон, 25 июля. Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех барьеров, пошлин и субсидий в торговле. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил на своей страничке в социальной сети Twitter.

«Европейский Союз приезжает завтра в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий!», — цитирует трампа RT.

Президент США заявил, что если его предложения примут, то это можно будет назвать честной торговлей и свободным рынком. В то же время Трамп отметил, что США готовы к такому шагу, в отличие от Евросоюза.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что президент США пригрозил Европейскому союзу новыми пошлинами.