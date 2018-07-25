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Стало известно отношение россиян к отечественным и зарубежным лекарствам
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    Стало известно отношение россиян к отечественным и зарубежным лекарствам

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    Стало известно отношение россиян к отечественным и зарубежным лекарствам

    Москва, 25 июля. Специалисты холдинга «Ромир» выяснили, как жители России относятся к отечественным и зарубежным лекарствам.

    Как оказалось, в большинстве своем россияне предпочитают покупать лекарственные средства, произведенные в нашей стране. Мало того, те жители России, которые приобретали импортные лекарства также готовы перейти на отечественные.

    «Отечественные лекарства предпочитают 69% россиян. Число тех, кто выбирает импортные лекарства, оказалось в 2 раза ниже — 31%», — говорится в пояснительной записке к проведенному опросу.

    Также в исследовании говорится, что две трети из тех, кто выбирают препараты иностранного производства, готовы сменить предпочтения. Им для этого необходима рекомендация врача или фармацевта.

    Как сообщает РИА Новости, в опросе холдинга «Ромир» приняли участие порядка 1,8 тысячи человек в возрасте от 20 лет до 60 лет, проживающие во всех типах городов во всех федеральных округах. 

    Автор: Константин Терехов
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