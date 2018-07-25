Немецкие эксперты рассказали о массовой эмиграции с Украины

Киев, 25 июля. Украинские граждане массово покидают страну в поисках лучшего будущего, считают немецкие эксперты.

Сообщается, что две трети украинцев считают, что страна идет в неверном направлении и выражают недовольство как затянувшимся конфликтом в Донбассе, так и коррумпированной системой управления.

В материале издания Telepolis отмечается, что послемайданные оптимистичные настроения сменились на мрачные и депрессивные ожидания. Эксперты отмечают, что демократия потерпела фиаско на Украине и граждане спасаются от прозападной антироссийской политики действующих властей.

Также подчеркивается, что ситуацию еще больше усугубят парламентские выборы, запланированные на следующий год, так как украинский политический класс себя изжил. Действующее руководство Украины поддерживают на плаву исключительно кредиты и военная помощь Запада.