Сирия: школы в Думе продлили учебный год

Дамаск, 25 июля. Учебный год в освобожденной от террористов Думе продлили для того, чтобы дети успели полностью пройти программу.

Об этом РИА Новости рассказал директор одного из учебных заведений пригородов сирийской столицы Рафат Аль Мауля, напомнив, что всего в общей сложности в его школе проходят обучение порядка 1700 человек.

«Когда здесь находились боевики, школа не работала, и многие дети сильно отстали по программе. Сейчас, когда Думу освободили, государство приняло решение продлить учебный год специально для таких детей», — пояснил руководитель школы.

Похожая ситуация наблюдается и в соседней Харасте, где учебное заведение на работало семь последних лет. После освобождения города от боевиков и восстановления школы, за парты сели около 800 учеников.

«Я преподаю все предметы детям младших классов. Шесть лет назад, когда в Думу пришли боевики, они заявили мне, что я больше не нужна и учить детей они не будут совсем», — рассказывает учитель местной школы Асма Шэх Дахэль.

Учителя школ, которые начали снова функционировать после возвращения мирной жизни, отмечают, что в учебных заведениях не хватает учебников, что усложняет образовательный процесс, однако ученики все равно занимаются охотно.

Как напоминает «Газета.ru», в середине апреля полностью завершился вывод боевиков из Думы, всего оттуда было вывезено более 21 тысячи участников незаконных вооруженных формирований и членов их семей.