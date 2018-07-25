СК рассказал, почему не сработала бомба на «Площади Восстания» в 2017 году

Санкт-Петербург. 25 июля. Исполняющий обязанности заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СК России Сергей Голкин сообщил, что вторая бомба не взорвалась в петербургском метро в апреле 2017 года по техническим причинам.

По словам Голкина, в ходе следствия было установлено, что взрывное устройство, оставленное террористом Акбаржоном Джалиловым на станции «Площадь Восстания» для дистанционного подрыва, не сработало из-за ошибок в конструкции.

«Джалилов, вернувшись на место закладки, увидел, что бомбой занимаются сотрудники правоохранительных органов, сел в поезд и на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» активировал бомбу, которая была у него с собой, — цитирует Голкина газета Коммерсант.

Ранее Газета.ру сообщала, что Мосгорсуд продлил на 3 месяца арест обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга.