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Эксперт рассказал, какие сладости наиболее вредны для здоровья
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    Эксперт рассказал, какие сладости наиболее вредны для здоровья

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    Эксперт рассказал, какие сладости наиболее вредны для здоровья

    Москва, 25 июля. Сладости могут вредить здоровью, но полный отказ от них лишает человека источника радости, считает эксперт.

    По мнению кандидата медицинских наук Екатерины Александровой, не все сладости можно однозначно отнести к категории вредных, сообщает РИА Новости. Наибольшее количество вредных веществ содержат созданные специально для детей сладости, так как производители привлекают маленьких потребителей с помощью ярких химических красителей.

    «Это различные драже, карамель всех цветов радуги, там много ненужных ингредиентов, ненатуральных. То есть, это чистый сахар и вредные добавки», — отмечает эксперт.

    Также не полезны печенье и вафли — они, как правило, сделаны на маргарине и представляют замешанную на транс-жирах «углеводную жировую бомбу».

    Диетолог отмечает, что пожилым людям тоже стоит уменьшать в рационе количество сладкого. Тем не менее полностью отказываться от лакомств врач не призывает, так как сладкое является антидепрессантом, а с возрастом люди «становятся более склонными к грусти». В небольшом количестве сладости поддерживают настроение.

    Автор: Виктор Мальцев
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