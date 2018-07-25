О сроках и последствиях глобальных торговых войн рассказали эксперты

Москва, 25 июля. Эксперты рассказали о том, когда глобальные торговые войны должны «сойти на нет», и что будет, если они все-таки не прекратятся.

Как сообщает РИА Новости, опрошенные агентством специалисты считают, что такие войны должны прекратиться максимум в течение двух лет. А в случае если это не произойдет, мировое экономическое пространство может серьезно трансформироваться.

В частности эксперты МВФ уже с опаской высказались по поводу новой торговой политики Соединенных Штатов, которая в случае продолжения может разрушить цепочки поставки товаров.

«Год-два, весь мир будет «барахтаться» в этих взаимных объявлениях о повышении таможенных пошлин, ужесточении торговых политик», — считает преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова.

По мнению другого специалиста — проректора Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, одной из конфигураций мировой экономики может стать треугольник Россия – Евросоюз – Китай.

Все это, считает эксперт, может привести к тому, что Москва станет одним из основных игроков распадающегося торгового мирового пространства и будет определять политику на рынке.