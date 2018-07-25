Группа Spice Girls объявила о воссоединении

Лондон, 25 июля. Популярная группа Spice Girls вновь воссоединится и отправится в тур уже в текущем году.

Сообщается, что данную информацию подтвердила одна из участниц коллектива Мелани Браун.

«Мы как сестры, мы прошли вместе невероятный и блистательный путь, и мы возвращаемся», — сказала Мел Би.

Она также отметила, что Виктория Бекхем не хочет возвращаться в группу, однако остальные участницы серьезно настроены ее переубедить.

«Но мы ее затащим», — пообещала она.

Ранее Газета.ру сообщала, что другие участницы коллектива — Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джерри Хорнер также в разное время намекали на новый совместный проект.

Напомним, что Spice Girls появилась в 1994 году и окончательно распалась в 2000 году. За время карьеры коллектив получил всемирную популярность и миллионные продажи альбомов.