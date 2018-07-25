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Группа Spice Girls объявила о воссоединении
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    Группа Spice Girls объявила о воссоединении

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    Группа Spice Girls объявила о воссоединении

    Лондон, 25 июля. Популярная группа Spice Girls вновь воссоединится и отправится в тур уже в текущем году.

    Сообщается, что данную информацию подтвердила одна из участниц коллектива Мелани Браун.

    «Мы как сестры, мы прошли вместе невероятный и блистательный путь, и мы возвращаемся», — сказала Мел Би.

    Она также отметила, что Виктория Бекхем не хочет возвращаться в группу, однако остальные участницы серьезно настроены ее переубедить.

    «Но мы ее затащим», — пообещала она.

    Ранее Газета.ру сообщала, что другие участницы коллектива — Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джерри Хорнер также в разное время намекали на новый совместный проект.

    Напомним, что Spice Girls появилась в 1994 году и окончательно распалась в 2000 году. За время карьеры коллектив получил всемирную популярность и миллионные продажи альбомов.

    Автор: Ирина Новикова
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