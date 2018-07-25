Известная певица госпитализирована в США

Лос-Анджелес, 25 июля. Популярная в США исполнительница Деми Ловато госпитализирована из ее дома в Лос-Анджелесе.

Певицу обнаружили прибывшие на вызов медики скорой помощи. У исполнительницы диагностировали передозировку героином. О том, кто позвонил в экстренные службы, не сообщается. Также неизвестно, в каком состоянии Деми Ловато находится сейчас, сообщает портал Deita.ru.

СМИ отмечают, что в понедельник вечером певица посетила вечеринку в честь дня рождения своего друга в Западном Голливуде. Девушка казалась счастливой и делилась фотографиями на личной странице в Instagram.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в Москве найдено тело участницы реалити-шоу «Дом-2» Полины Лобановой. По одной из версий, причиной смерти могла стать передозировка запрещенными препаратами.