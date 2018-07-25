Московский школьник, набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил еще 100 на вступительном экзамене в МГУ

Москва, 25 июля. Выпускник из Москвы Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по предметам Единого государственного экзамена, набрал еще 100 баллов на вступительном экзамене в МГУ имени Ломоносова.

«Сегодня на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились результаты внутреннего экзамена по математике. Мой результат – 100 баллов», — поделился вчерашний школьник с агентством РИА Новости, добавив, что теперь планирует отдыхать.

Напомним, что ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что школьник в Москве набрал 100 баллов по четырем экзаменам — математике, русскому языку, биологии и химии.

Ранее Газета.ру сообщала, что, согласно данным Рособрнадзора, количество стобалльных результатов на ЕГЭ в 2018 году увеличилось на 65% в сравнении с показателем четырьмя годами ранее.