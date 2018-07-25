Вашингтон, 25 июля. Решение РФ избавиться от американских облигаций ударило в «ахиллесову пяту» США, считают эксперты Business Insider.

В издании отмечают, что с апреля по май 2018 года РФ сократила хранимые в американских облигациях активы с 96 до 15 миллиардов долларов. Это привело к росту процентных ставок в Соединенных Штатах, что вызывает недовольство у американского президента Дональда Трампа. Глава Белого дома не доволен тем, что дорогие кредиты препятствуют росту экономики США, а именно это обещал Трамп, выдвинув свою кандидатуру на пост президента.

В то же время аналитики отмечают, что Россия имеет много причин для отказа от американских ценных бумаг. Например, Москва допускает, что после принятых в апреле антироссийских санкций, новые ограничительные меры могут затронуть и торговлю облигациями США. Кроме того, сокращение активов в американских ценных бумагах позволяет России диверсифицировать валютные резервы и поможет укрепить рубль.