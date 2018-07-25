Владелица «Зимней вишни» в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения около 7 млн рублей

Кемерово, 25 июля. Исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин сообщил, что владелица торгового комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово Юлия Богданова сэкономила на системе пожаротушения около 7 миллионов рублей.

Сообщается, что следствием было установлено, что Богдановой было известно о неисправности системы пожаротушения, однако она не предоставила необходимые средства на ее ремонт.

«В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена», — цитирует Голкина газета Коммерсант.

Ранее Газета.ру сообщала, что 14 июля в Кемерово начался демонтаж оборудования в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня».