Меню
Общество
Владелица «Зимней вишни» в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения около 7 млн рублей
Экономика
Россия нашла «ахиллесову пяту» США — СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Владелица «Зимней вишни» в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения около 7 млн рублей

    52

    Владелица «Зимней вишни» в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения около 7 млн рублей

    Кемерово, 25 июля. Исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин сообщил, что владелица торгового комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово Юлия Богданова сэкономила на системе пожаротушения около 7 миллионов рублей.

    Сообщается, что следствием было установлено, что Богдановой было известно о неисправности системы пожаротушения, однако она не предоставила необходимые средства на ее ремонт.

    «В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена», — цитирует Голкина газета Коммерсант.

    Ранее Газета.ру сообщала, что  14 июля в Кемерово начался демонтаж оборудования в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня».

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.