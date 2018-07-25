Меню
Весь мир
Сотрудники посольства РФ в США планируют посетить Бутину в тюрьме 26 июля
Экономика
Россия нашла «ахиллесову пяту» США — СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Сотрудники посольства РФ в США планируют посетить Бутину в тюрьме 26 июля

    59

    Сотрудники посольства РФ в США планируют посетить Бутину в тюрьме 26 июля

    Вашингтон, 25 июля. Сотрудники российского посольства в Вашингтоне сообщили, что посетят арестованную россиянку Марию Бутину в тюрьме 26 июля.

    Дипломаты отметили, что визит уже согласован с руководством тюрьмы.

    «Договорились с Марией о том, что будем посещать ее не реже одного раза в неделю. Она эту поддержку очень ценит», — говорится в сообщении дипломатической миссии.

    Отмечается, что арестованной должны открыть специальный счет для оплаты звонков в посольство и родным. Также ей могут предоставить возможность получения почтовой корреспонденции.

    Ранее Газета.ру сообщила, что адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что она содержится в следственном изоляторе в одиночной камере. По его словам, это было сделано в целях обеспечения безопасности россиянки. Отмечалось, что защитники посещают арестованную почти каждый день.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.