Сотрудники посольства РФ в США планируют посетить Бутину в тюрьме 26 июля

Вашингтон, 25 июля. Сотрудники российского посольства в Вашингтоне сообщили, что посетят арестованную россиянку Марию Бутину в тюрьме 26 июля.

Дипломаты отметили, что визит уже согласован с руководством тюрьмы.

«Договорились с Марией о том, что будем посещать ее не реже одного раза в неделю. Она эту поддержку очень ценит», — говорится в сообщении дипломатической миссии.

Отмечается, что арестованной должны открыть специальный счет для оплаты звонков в посольство и родным. Также ей могут предоставить возможность получения почтовой корреспонденции.

Ранее Газета.ру сообщила, что адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что она содержится в следственном изоляторе в одиночной камере. По его словам, это было сделано в целях обеспечения безопасности россиянки. Отмечалось, что защитники посещают арестованную почти каждый день.