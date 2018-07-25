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Путин и Трамп обсуждали референдум в Донбассе — Ушаков
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    Путин и Трамп обсуждали референдум в Донбассе — Ушаков

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    Путин и Трамп обсуждали референдум в Донбассе — Ушаков

    Москва, 25 июля. На прошедшем 16 июля в Хельсинки саммите президентов России и США Владимир Путин обсуждал с Дональдом Трампом возможность проведения в Донецкой и Луганской народных республиках референдума об их статусе.

    «Это предложение обсуждалось, пока реакции нет», — сообщил газете «Известия» помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

    Ранее агентство Bloomber сообщило со ссылкой на источник, что на встрече в Хельсинке Владимир Путин якобы предложил Дональду Трапу провести под эгидой международных организаций референдум, на котором жители народных республик смогут высказаться о статусе территорий.

    Позже официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что американская администрация не планирует поддерживать проведение референдума на востоке Украины.

    Автор: Виктор Мальцев
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