Меню
Весь мир
Аэропорт Ганновера временно прекратил работу из-за аномальной жары
Экономика
Россия нашла «ахиллесову пяту» США — СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Аэропорт Ганновера временно прекратил работу из-за аномальной жары

    47

    Аэропорт Ганновера временно прекратил работу из-за аномальной жары

    Берлин, 25 июля. Международный аэропорт Ганновера приостановил работу из-за поразившей Германию аномальной жары.

    Приостановка работы связана с тем, что из-за жары получила повреждения северная взлетно-посадочная полоса аэропорта. Южная взлетно-посадочная полоса была закрыта ранее для ремонта, сообщает Газета.ru.

    Аэропорт будет закрыт для всех вылетов и прилетов как минимум до 6.00 (7.00 по Москве) 25 июля. Находящихся в воздушной гавани пассажиров руководство попросило вернуться домой и следить за статусом своего рейса через авиакомпанию.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что из-за сильной жары рядом с аэропортом Каира взорвались баки с топливом. В результате взрыва пострадали 12 человека, всех их госпитализировали для оказания медицинской помощи в местные больницы.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.