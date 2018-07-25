Аэропорт Ганновера временно прекратил работу из-за аномальной жары

Берлин, 25 июля. Международный аэропорт Ганновера приостановил работу из-за поразившей Германию аномальной жары.

Приостановка работы связана с тем, что из-за жары получила повреждения северная взлетно-посадочная полоса аэропорта. Южная взлетно-посадочная полоса была закрыта ранее для ремонта, сообщает Газета.ru.

Аэропорт будет закрыт для всех вылетов и прилетов как минимум до 6.00 (7.00 по Москве) 25 июля. Находящихся в воздушной гавани пассажиров руководство попросило вернуться домой и следить за статусом своего рейса через авиакомпанию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что из-за сильной жары рядом с аэропортом Каира взорвались баки с топливом. В результате взрыва пострадали 12 человека, всех их госпитализировали для оказания медицинской помощи в местные больницы.