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Друг актера Исакова обвинил врачей в его смерти
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    Друг актера Исакова обвинил врачей в его смерти

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    Друг актера Исакова обвинил врачей в его смерти

    Москва, 25 июля. Актер Роман Печерский обвинил медиков в смерти своего друга актера Александра Исакова.

    На своей странице в социальной сети Facebook Печерский выразил соболезнования друзьям, близким и маме Исакова.

    «Соболезную друзьям, близким и конечно маме — три недели пролежать в больнице чтобы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз, и только после оттека легких выявить причину — двухсторонняя пневмония», — говорится в записи актера.

    Печерский отметил, что его друг скончался скоропостижно, буквально еще накануне он шутил и обсуждал с близкими планы на отдых, а утром его уже не стало, так как не справилось сердце.

    «Один вопрос к врачам —дипломы куплены?!?!», — написал Печерский.

    Ранее Газета.ру сообщала, что актер театра и кино Александр Исаков скончался в возрасте 39 лет. По имеющейся информации, причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

    Автор: Ирина Новикова
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