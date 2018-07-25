США приветствовали передачу части функций «Нафтогаза» «Магистральным газопроводам Украины»

Вашингтон, 25 июля. США приветствуют передачу части функций «Нафтогаза» «Магистральным газопроводам Украины» и считают ее важным шагом в области реформирования газотранспортной системы Украины. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом Соединенных Штатов сообщении.

Американское внешнеполитическое ведомство сообщило о «важном шаге», связанном с реформой энергетического сектора Украины. Так в Госдепе назвали подписанный наблюдательными советами «Нафтогаза» и «Магистральных газопроводов Украины» меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает передачу части функций первого предприятия второму.

«Эта реформа согласовывается с политикой, ориентированной на свободный рынок, к которой призывали ЕС, Соединенные Штаты и международное сообщество», — цитирует сообщение Госдепа США РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомство США отмечает, что в заключении этого меморандума ключевую роль сыграла встреча заместителя госсекретаря по энергетическим ресурсам Франка Фэннона с украинским президентом Петром Порошенко и главой правительства Владимиром Гройсманом.