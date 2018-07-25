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США и Россия еще не согласовали детали второй встречи Трампа и Путина ― Госдеп
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    США и Россия еще не согласовали детали второй встречи Трампа и Путина ― Госдеп

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    США и Россия еще не согласовали детали второй встречи Трампа и Путина ― Госдеп

    Вашингтон, 25 июля. Власти США и России на данный момент еще не согласовали детали проведения второй встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. С таким заявлением выступила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    По ее словам, за подробностями журналистам следует обращаться в Белый дом, так как Госдепартамент не располагает информацией о готовящейся второй встрече Путина и Трампа.

    «Насколько я понимаю, ничего еще не согласовано на этот момент», ― приводит слова Науэрт RT.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу в Вашингтон, которая может состояться уже этой осенью. Как заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс 19 июля, подготовка к визиту на высшем уровне уже началась. В случае успеха, это будет уже вторая полноформатная встреча Трампа и Путина. Первая состоялась 16 июля в Хельсинки.

    Автор: Антон Зарубин
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