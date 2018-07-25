В Лиме 20 человек пострадали во время взрывов в больнице

Лима, 25 июля. Полиция Лимы сообщила, что 20 человек получили различные травмы и ранения в результате двух взрывов, произошедших в одной из больниц перуанской столицы.

Сообщается, что два взрыва произошло в городской больнице в районе Сан-Исидра. По словам источника в полиции, один взрыв прогремел на парковке, а второй случился в лаборатории.

Отмечается, что двое пострадавших при взрывах в настоящее время находятся в критическом состоянии. По мнению правоохранителей, они могли быть причастны к инциденту.

Также известно, что на месте случившегося был обнаружен рюкзак.

Представитель полиции Гастон Родригес добавил, что одной из версий произошедшего является то, что злоумышленники могли с помощью взрывов вымогать деньги или угрожать неизвестным лицам.

Правоохранительные органы устанавливают мотив преступления.