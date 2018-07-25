Пентагон выделил $300 млн на производство ракетных комплексов Javelin

Вашингтон, 25 июля. Министерство обороны США выделило чуть более 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Сообщается, что, согласно контракту, около 308 миллионов долларов было предоставлено компаниям Raytheon и Lockheed Martin для производства данных систем вооружения для Австралии, Литвы, Тайваня, Турции, Украины и Эстонии.

Отмечается, что производство будет расположено в штате Аризона. Контракт должен быть выполнен до конца августа 2021 года.

Ранее Газета.ру сообщала, что в 2017 году власти Соединенных Штатов одобрили поставки Киеву вооружений, в том числе, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за поставку ракетных комплексов Javelin и назвал их «долгожданными».