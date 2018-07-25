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Политика
Госдепартамент вновь выступил против реализации проекта «Северный поток ― 2»
Политика
Госдепартамент вновь выступил против реализации проекта «Северный поток ― 2»
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    Госдепартамент вновь выступил против реализации проекта «Северный поток ― 2»

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    Госдепартамент вновь выступил против реализации проекта «Северный поток ― 2»

    Вашингтон, 25 июля. Власти США выступают против строительства трубопровода «Северный поток ― 2», рассматривая реализацию данного проекта как «угрозу европейской безопасности». С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон во время встречи с украинскими властями в Киеве.

    Слова Фэннона приводит руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Она сообщила, что в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко, а также премьер-министром страны Владимиром Гройсманом, Фэннон заявил о «твердой оппозиции» США в отношении «Северного потока ― 2».

    Визит Фэннона в Киев проходил с 22 по 24 июля. В ходе него помощник госсекретаря США, по словам Науэрт, «сыграл ключевую роль» в выработке договоренности между «Нафтогазом» и «Магистральными газопроводами Украины» о создании нового оператора украинской газотранспортной системы.

    Автор: Антон Зарубин
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